Італія

Президент прокоментував можливий літній перехід футболіста.

Клаудіо Лотіто розповів про можливий перехід Лоренцо Інсіньє - повідомляє TuttoMercato Web.

"Немає нічого правдивого, про що я знаю, я повинен бути чесним. Це неправда, це все, що я можу вам сказати.

Вам слід поговорити зі спортивним директором, я не знаю, чи розглядали вони такий варіант. На даний момент я не знаю про ці факти".

Форвард планує повернутися в Серію А після майже дворічного перебування в Торонто. З ним укладено контракт до 2026 року, а за сезон він отримує 11,5 мільйонів євро.