Не надто вдалий початок кар'єри гравця у новому клубі.
Паскуале Маццоккі (праворуч), Getty Images
07 січня 2024, 17:48
Правий захисник Наполі Паскуале Маццоккі отримав червону картку у другому таймі виїзного матчу проти Торіно.
Маццоккі з'явився на полі з лави запасних по перерві, замінивши Пйотра Зелінські. Вже за 4 хвилини 28-річний італієць був вилучений з поля. Тоді неаполітанці поступалися з рахунком 1:0.
Захисник грубо порушив правила проти півзахисника Торіно Валентіно Лазаро. Спочатку Маццоккі отримав від головного арбітра матчу Мауріціо Маріані жовту картку, але після перегляду відеоповтору рефері все ж змінив своє рішення, посиливши покарання.
Нагадаємо, Наполі оголосив про перехід захисника два дні тому, 5-го січня.