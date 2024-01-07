Італія

Не надто вдалий початок кар'єри гравця у новому клубі.

Правий захисник Наполі Паскуале Маццоккі отримав червону картку у другому таймі виїзного матчу проти Торіно.

Маццоккі з'явився на полі з лави запасних по перерві, замінивши Пйотра Зелінські. Вже за 4 хвилини 28-річний італієць був вилучений з поля. Тоді неаполітанці поступалися з рахунком 1:0.

Захисник грубо порушив правила проти півзахисника Торіно Валентіно Лазаро. Спочатку Маццоккі отримав від головного арбітра матчу Мауріціо Маріані жовту картку, але після перегляду відеоповтору рефері все ж змінив своє рішення, посиливши покарання.

Нагадаємо, Наполі оголосив про перехід захисника два дні тому, 5-го січня.