Італія

Новачок клубу є уродженцем Неаполя.

Наполі підписав правого захисника Салернітани Паскуале Маццоккі, повідомляє офіційний сайт "партенопейців".

ТОП-10 трансферів, які можуть підірвати зимовий трансферний ринок

За даними порталу transfermarkt, неаполітанці віддали за 28-річного італійця 3 мільйони євро. Він підписав контракт, розрахований до кінця червня 2027 року.

У Наполі Маццоккі буде запасною опцією. У цьому сезоні він встиг взяти участь у 19 матчах Салернітани у всіх турнірах, відзначившись асистом.

Раніше повідомлялося, що Алессандро Дзанолі, інший правий захисник неаполітанців, відправиться в оренду до Дженоа.