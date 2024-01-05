Новачок клубу є уродженцем Неаполя.
Паскуале Маццоккі, фото Наполі
05 січня 2024, 16:09
Наполі підписав правого захисника Салернітани Паскуале Маццоккі, повідомляє офіційний сайт "партенопейців".
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За даними порталу transfermarkt, неаполітанці віддали за 28-річного італійця 3 мільйони євро. Він підписав контракт, розрахований до кінця червня 2027 року.
У Наполі Маццоккі буде запасною опцією. У цьому сезоні він встиг взяти участь у 19 матчах Салернітани у всіх турнірах, відзначившись асистом.
Раніше повідомлялося, що Алессандро Дзанолі, інший правий захисник неаполітанців, відправиться в оренду до Дженоа.