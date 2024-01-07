Італія

Захисник Мілану підбив підсумки матчу проти Емполі.

У матчі 19 туру Серії А Мілан розбив Емполі з рахунком — 3:0. Оборонець "россонері" Тео Ернандес зізнався, що команда підтримує наставника команди Стефіно Піолі.

"У нас був трохи важкий і складний період, але коли ти перемагаєш, ти щасливий, і я думаю, що ми зробили хороші речі в цих матчах, як команда. Ми ніколи не слухали, що говорять інші, ми добре працювали і тому перемогли.

Ми завжди були з Піолі. Ми не слухаємо, що люди говорять. Вся команда з тренером, і ми з ним до кінця.

Ми втратили очки, яких не повинні були втрачати. Це були складні кілька місяців. Але тепер ми повернулися до перемог. Ми маємо продовжувати, дивлячись на те, що потрібно робити день за днем", — цитує француза Sky Sport.

На Football.ua доступний огляд матчу Емполі — Мілан.