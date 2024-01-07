Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 19-го туру італійської Серії А, у якому зіграють римська Рома та бергамаська Аталанта.

Рома та бергамаська Аталанта зіграють на Стадіо Олімпіко в рамках дев'ятнадцятого туру італійської Серії A.

Жозе Моурінью, на тлі поразки від туринського Ювентуса (0:1), залучив до стартового складу Карсдорпа на правому фланзі, тоді як Пеллегріні повернеться до центру поля.

Джан П'єро Гасперніні, у порівнянні з перемогою над Лечче (1:0), використав із перших хвилин Скальвіні в трійці центральних захисників, тоді як Гольм та де Рон долучаться до центральної вісі. У атаці буде представник країни-терориста в парі з Де Кетеларе.

Рома: Патрісіу — Крістенсен, Манчіні, Льоренте — Карсдорп, Бове, Крістанте, Пеллегріні, Залевські — Дібала, Лукаку.

Запасні: Бур, Свілар, Челік, Гейсен, Паредес, Азмун, Спінаццола, Белотті, Ель Шаараві, Пагано, Пісіллі,.



Аталанта: Карнесеккі — Скальвіні, Джимсіті, Колашинац — Гольм, де Рон, Едерсон, Руджері — Копмейнерс — міранчук, Де Кетеларе.

Запасні: Муссо, Россі, Бонфаті, Пашалич, Паломіно, Гін, Дзортеа, Дзаппакоста, Комі, Мендісіно, Баккер, Скамакка, Муріель.



Гра Рома — Аталанта почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.