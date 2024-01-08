Італія

Керманич Аталанти прокоментував нічию проти Роми.

Напередодні бергамаська Аталанта в гостьовому матчі дев’ятнадцятого туру італійської Серії A розписала мирову з Ромою.

Рома — Аталанта 1:1 Відео голів та огляд матчу Серії A

Після завершення гри головний тренер "Богині" Джан П'єро Гасперіні поділився власними враженнями від побаченого на полі.

"Багато чого йде не належним чином у цьому сезоні, але 30 очок — це все одно непоганий результат, ураховуючи, що ми пройшли далі в Кубку Італії та Лізі Європи.

30 очок — це математично результат дев’яти перемог і трьох нічиїх, ми програли, можливо, кілька матчів проти прямих конкурентів, та у всіх серед них це сталось лише наприкінці гри. У нас міг бути ще кращий виступ, якби ми здобули ще кілька нічиїх, але загалом я вважаю, що все добре.

Ми перебуваємо в хорошій кампанії з багатьма провідними командами країни, і я переконаний, що ми можемо виступити добре. У нас є хороший воротар, у нас є Скальвіні, який дуже надійний, у нас є два нових молодих півзахисника, у нас є хороші нападники, і хоча сьогодні в нас не було Лукмана, але були Скамакка й Де Кетелаере.

Якщо ми піднімемо рівень молоді, то зможемо бути ще більш конкурентоспроможними. Ми добре тримали гру, бо за інших умов ми б програвали наприкінці матчу, а ще в нас були Паломіно та Гін, які змогли вийти на заміну, тоді як раніше ми часто закінчували гру фактично із стартовим складом.

Ми трохи оговтались від невдач, і видно, що тепер у нас більше солідності. Матчі високо рівня мають відповідну інтенсивність, у більшості випадків вони стають брудними через фоли.

Ми здобули один бал і ми від цього щасливі, незважаючи на деякі епізоди. Ми зустрілись із командою, яка й до цього була сильною, а з Дібалою та Лукаку Рома ще вище підняла власний рівень.

Моурінью? Якби була його воля, то кожного третього нашого гравця сьогодні вилучили б. Як на мене, то судити такі матчі дуже складно, і, можливо, Аталанта може скаржитись на роботу арбітрів більше, аніж Рома.

Але мені важко в чомусь дорікнути Орельяно — він судив у складному контексті. Це була корида, а не футбол. Був епізод з пенальті, скасований гол Скамакки, із приводу якого можна багато чого сказати, потім були попередження, які важко коментувати, як у випадку з Дзаппакостою.

Я думаю, що такі матчі неможливо судити спокійно, для цього просто немає умов", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі бергамаська Аталанта прийматиме Фрозіноне.