Італія

Рома з черговим вилученням Моурінью розписала мирову з Аталантою

Римський колектив на власному полі значно переважав суперників, проте дива воротарської гри від Карнесеккі завадили їм здобути максимум очок.

Рома — Аталанта, Getty Images

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Рома — Аталанта 1:1

Голи: Дібала, 39 — Копмейнерс, 8



Рома: Патрісіу — Крістенсен, Манчіні, Льоренте (Гейсен, 46) — Карсдорп (Челік, 65), Бове, Крістанте, Пеллегріні (Паредес, 72), Залевські (Спінаццола, 65) — Дібала (Ель Шаараві, 84), Лукаку.



Аталанта: Карнесеккі — Скальвіні (Гін, 86), Джимсіті, Колашинац (Паломіно, 79) — Гольм, де Рон, Едерсон (Пашалич, 65), Руджері (Джаппакоста, 64) — Копмейнерс — міранчук, Де Кетеларе (Скамакка, 46).



Попередження: Крістанте — Скальвіні, Дзаппакоста, Гольм