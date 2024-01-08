"Россонері" працюють на перспективу.
acmilan
08 січня 2024, 21:53
Італійський Мілан оголосив про перехід півзахисника Філіппо Терраччано з Верони. Сума трансферу склала п'ять мільйонів євро + один мільйон в якості бонусів.
20-річний італійський футболіст підписав контракт з "россонері" до 30 червня 2028 року з зарплатнею 800 тис. євро на рік. Гравець виступатиме під 38-м номером.
Цього сезону, Філіппо Терраччано провів за Верону 19 матчів та зробив одну результативну передачу.
Раніше повідомлялося, що Мілан зацікавлений у трансфері захисника французького Бреста.