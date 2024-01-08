Італія

"Россонері" працюють на перспективу.

Італійський Мілан оголосив про перехід півзахисника Філіппо Терраччано з Верони. Сума трансферу склала п'ять мільйонів євро + один мільйон в якості бонусів.

20-річний італійський футболіст підписав контракт з "россонері" до 30 червня 2028 року з зарплатнею 800 тис. євро на рік. Гравець виступатиме під 38-м номером.

Цього сезону, Філіппо Терраччано провів за Верону 19 матчів та зробив одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Мілан зацікавлений у трансфері захисника французького Бреста.