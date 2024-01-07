Італія

Домовленості між клубами або хоча б із гравцем наразі немає.

Центральний захисник Бреста Ліліан Брасьє опинився у сфері інтересів Мілана. В ефірі SkySport перед матчем проти Емполі цю інформацію підтвердив головний скаут "россонері" Джоффрі Монкада.

Монкада назвав 24-річного француза "цікавим гравцем", але зазначив, що жодної домовленості наразі не досягнуто.

"Ми стежили за ним протягом деякого часу, я знаю його п'ять років. Він цікавий гравець, він є у нашому списку, але у нас немає домовленості ні з ним, ні з Брестом", — розповів скаут.

У цьому сезоні Брасьє взяв участь у 15 матчах свого клубу у Лізі 1, відзначившись голом. За підсумками першого кола Брест посідає четверте місце, маючи четвертий найкращий захист у турнірі (15 пропущених м'ячів).

Контракт захисника з Брестом розраховано до кінця червня 2025 року. Портал transfermarkt оцінює його у 8 мільйонів євро.

Нагадаємо, нещодавно до Мілана достроково повернувся з оренди у Вільярреалі центральний захисник Маттео Габбія.