Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Італії, що відбувся 11 січня 2024 року, 22:00.

У рамках чвертьфіналу Кубка Італії бергамаська Аталанта на виїзді здобула вольову перемогу над Міланом.

Перший тайм був доволі скромним у плані кількості створених гольових моментів, але наприкінці нього команди обмінялись голами, що стало передумовою для активної другої половини гри.

Проте незадовго після завершення перерви Аталанта забила вдруге й це визначило подальший хід подій на її користь, тож "россонері" не встигли врятуватись до початку потенційних овертаймів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мілан — Аталанта в 1/4 фіналу Кубка Іспанії-2024:

Мілан — Аталанта 1:2

Голи: Леау, 45 — Копмейнерс, 45+2, 59 (пен.)

Мілан: Меньян — Калабрія (Шиміч, 62), Габбія (К'єр, 40), Тео Ернандес, Хіменес (Терраччано, 61) — Муса, Рейндерс (Адлі, 73) — Пулішич, Лофтус-Чік (Жиру, 73), Леау — Йович

Аталанта: Карнесеккі — Скальвіні (Гін, 86), Джимсіті, Колашинац — Гольм, де Рон (Пашалич, 42), Копмейнерс (Муріель, 86), Едерсон, Руджері (Дзаппакоста, 78) — міранчук, Де Кетеларе (Скамакка, 78)

Попередження: Тео Ернандес, Леау — Едерсон