Італія

На сербського півзахисника серйозний попит.

Туринський Ювентус найближчим часом може вступити в переговори з півзахисником Удінезе Лазаром Самарджичем. Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.

"Стара сеньора" до сих пір знаходиться в пошуках центрального півзахисника після дискваліфікацій Поля Погба та Ніколо Фаджіолі. Кандидатура 21-річного серба ідеально вписується під цей концепт.

Зазначається, що Лазар розмовляв із деякими гравцями Юве, повідомивши, що він відкритий до переходу у туринський клуб, не дивлячись на переговори з Наполі. Футболіст дуже хоче покинути Удінезе вже цієї зими.

Діючий контракт півзахисника з "фріульцями" розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею 510 тис. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.

Цього сезону, Лазар Самарджич відіграв за Удінезе 17 матчів, забив два голи та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Самарджич практично досяг угоди з Наполі.