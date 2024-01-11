Італія

Італієць мало грає.

Нападник туринського Ювентуса Мойзе Кін у зимове трансферне вікно може змінити клубну прописку. Про це повідомляє Football Italia.

За інформацією джерела, на 23-річного футболіста претендують одразу два італійські клуби — Фіорентина та Монца. Сам гравець зацікавлений у трансфері, оскільки має намір отримувати регулярну ігрову практику, якої він не отримує в Турині.

Зазначається, що керівництво "б'янконері" готові розлучитися з Кіном лише тимчасово. Туринці мають намір віддати футболіста в оренду до кінця сезону за 2.5 млн. євро.

Цього сезону, Мойзе Кін відіграв за Юве 12 матчів, не відзначившись результативними діями на полі.