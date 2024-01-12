Італія

У боротьбі за нагороду американець випередив п'ятьох опонентів.

Вінгера Мілана Крістіана Пулішича визнано найкращим гравцем італійської Серії А за підсумками грудня.

У боротьбі за нагороду 25-річний американець випередив Федеріко Гатті з Ювентуса, Альберта Гудмундссона з Дженоа, Ромелу Лукаку з Роми, Маркуса Тюрама з Інтера та Джощуа Зіркзе з Болоньї.

Минулого місяця Пулішич провів п'ять поєдинків, у яких забив два м'ячі та віддав дві гольові передачі.

Після 19 турів Мілан набрав 39 очок і посідає третє місце в Серії А, відстаючи від Інтера на дев'ять балів. Між ними Ювентус, який має 46 очок.