У боротьбі за нагороду американець випередив п'ятьох опонентів.
Крістіан Пулішич, Getty Images
12 січня 2024, 15:15
Вінгера Мілана Крістіана Пулішича визнано найкращим гравцем італійської Серії А за підсумками грудня.
У боротьбі за нагороду 25-річний американець випередив Федеріко Гатті з Ювентуса, Альберта Гудмундссона з Дженоа, Ромелу Лукаку з Роми, Маркуса Тюрама з Інтера та Джощуа Зіркзе з Болоньї.
Минулого місяця Пулішич провів п'ять поєдинків, у яких забив два м'ячі та віддав дві гольові передачі.
Після 19 турів Мілан набрав 39 очок і посідає третє місце в Серії А, відстаючи від Інтера на дев'ять балів. Між ними Ювентус, який має 46 очок.