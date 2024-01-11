Італія

Керманич Мілана прокоментував кубкову поразку від Аталанти.

Мілан напередодні поступився бергамаській Аталанти в чвертьфінальному матчі Кубка Італії та залишив розіграш турніру.

Мілан — Аталанта 1:2 Відео голів та огляд матчу Кубка Італії-2023/24

Головний тренер "россонері" Стефано Піолі після завершення гри прокоментував виступ власних підопічних.

"Я вважаю, що ми провели дуже хороший перший тайм, заслужено повели в рахунку, але потім були вкрай наївними.

Ми повинні були набагато краще захищатися після того, як суперники зрівняли рахунок, але правда полягає в тому, що гра змінилася через пенальті, якого й близько не було.

Після цього ми втратили голову, утратили ритм і контроль над грою. Ми з усіх сил намагалися відновити баланс і контроль, який ми мали в першому таймі.

Це, чесно кажучи, складно, бо існує дуже багато суперечок щодо VAR. Але момент із Рейндерсом у першому таймі — це не пенальті, тому що наш гравець отримав м’яч першим, а гравець Аталанти падав ще до контакту з м’ячем. Це поганий вечір для нас.

Ми могли б відреагувати краще. Я розумію розчарування гравців, які після хорошої гри поступаються з рахунком 1:2, але було ще багато часу, щоб відігратися, а ми не скористалися тими шансами, які створили.

Дуже шкода, адже це був збалансований поєдинок, а лише один цей інцидент повністю змінив хід гри", — заявив італійський фахівець.

Мілан проведе наступний матч удома проти Роми в рамках Серії A.