Юве в пошуках підсилення центру поля.
Гендерсон, Getty Images
13 січня 2024, 11:26
Туринський Ювентус зацікавлений у оренді півзахисника Аль-Іттіфака Джордана Гендерсона. Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.
За інформацією джерела, "Стара сеньора" вже звернулася до колишнього півзахисника Ліверпуля з приводу можливого трансфера. 33-річний англієць хотів би повернутися до Європи, віддаючи перевагу 18-місячній оренді.
Діючий контракт гравця з саудівським клубом розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею 40 млн. євро на рік.
Цього сезону, Джордан Гендерсон відіграв за Аль-Іттіфак 19 матчів та віддав п'ять результативних передач.