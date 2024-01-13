Італія

Юве в пошуках підсилення центру поля.

Туринський Ювентус зацікавлений у оренді півзахисника Аль-Іттіфака Джордана Гендерсона. Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, "Стара сеньора" вже звернулася до колишнього півзахисника Ліверпуля з приводу можливого трансфера. 33-річний англієць хотів би повернутися до Європи, віддаючи перевагу 18-місячній оренді.

Діючий контракт гравця з саудівським клубом розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею 40 млн. євро на рік.

Цього сезону, Джордан Гендерсон відіграв за Аль-Іттіфак 19 матчів та віддав п'ять результативних передач.