Італія

Завершився третій поєдинок 20 туру чемпіонату Італії.

У рамках двадцятого туру італійської Серії А Верона приймала Емполі на Стадіо Маркантоніо Бентегоді.

Господарі поля досить швидко вийшли вперед завдяки голу Джурича. Подвоїти перевагу своєї команди по перерві зумів Нгонге.

Невдовзі Журковські, який вийшов на поле з лави запасних, скоротив відставання Емполі. Наприкінці матчу Верона залишилась у меншості через вилучення Дуди, але скористатися цим гості не змогли.

Український півзахисник Віктор Коваленко вдруге поспіль опинився поза заявкою Емполі на матч у чемпіонаті Італії через травму.

Верона — Емполі 2:1

Голи: Джурич, 3, Нгонге, 56 — Журковські, 64

Попередження: Дуда, 69, Сердар, 77, Чачуа, 82 — Журковські, 58, Камб'ягі, 78, Канчельєрі, 90

Вилучення: Дуда, 87 (друга жовта картка)

Верона: Монтіпо — Чачуа, Маньяні, Коппола (Давидович, 80), Дойг — Фолоруншо (Сапонара, 67), Дуда — Нгонге (Мбула, 90+2), Суслов (Аміоне, 90+2), Сердар — Джурич (Анрі, 80)

Емполі: Капріле — Берешинські, Валюкевич, Луперто, Какаче — Фаццині (Журковські, 56), Грассі (Марін, 77), Малех (Содеро, 86) — Г'ясі (Корона, 86), Шпенді (Канчельєрі, 56), Камб'ягі