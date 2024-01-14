Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 13 січня 2024 року, 21:45.

У рамках двадцятого туру італійської Серії А міланський Інтер у гостьовому матчі завдав розгрому Монці.

Команда Сімоне Індзагі двічі відзначилась на початку першого тайму, що задало необхідний для неї ритм поєдинку.

І хоча Монца в подальшому намагалась чинити спротив, але успіху в атаці не мала аж до того, поки не пропустила втретє.

Після цього суперники ще двічі вистрілили під завісу основного часу й підсумували відносно легкий для себе матч.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Монца — Інтер у 20 турі італійської Серії A-2023/24:

Монца — Інтер 1:5

Голи: Пессіна 69 (пен.) – Чалханоглу 12 (пен.), 60, Лаутаро Мартінес 14, 84 (пен.), Тюрам 88.

Монца: Соррентіно, Д'Амброзіо (Марі 70), Гальярдіні, Кальдірола, Перейра (Бірінделлі 57), Пессіна (Акпа Акпро 79), Бондо (Кірьякопулос 57), Чуррія (Коломбо 57), Кольпані, Мота, В. Карбоні.

Інтер: Зоммер, Павар (Біссек 82), Де Фрай, А. Бастоні (Ачербі 71), Дарміан, Чалханоглу (Фраттезі 61), Барелла (Асллані 61), Мхітарян, Дімарко (Аугусто 71), Тюрам, Лаутаро Мартінес.

Попередження: Кольпані 5, Бірінделлі 70 — Чалханоглу 58, Павар 77.