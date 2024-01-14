Італія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 20-го туру чемпіонату Італії, який пройде 14 січня і розпочнеться о 21:45.

У центральному матчі туру Мілан на своєму полі прийме Рому.

Мілан — Рома

Неділя, 14 січня, 21:45, стадіон Сан-Сіро, Мілан. Арбітр зустрічі — Марко Гуїда

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Після перемоги над Емполі (3:0) у попередньому турі, багато хто почав стверджувати, що Мілан вийшов з кризи. Проте потім колектив Стефано Піолі вилетів із Кубка Італії від Аталанти (1:2), внаслідок чого старі розмови повернулися, зокрема, що наставник може не доопрацювати до кінця сезону із "россонері".

Варто зазначити, що Піолі використав Тео Ернандеса як центрального захисника через травми Томорі, Тіава і Калулу. Проте, француз потрібен тренеру на звичній позиції, а Стефано визнав, що поки що не вирішив, на якій позиції випустить Тео.

Протягом тижня Рома зіграла проти Аталанти у чемпіонаті (1:1) і поступилася у Кубку Італії Лаціо (0:1), внаслідок чого колектив Жозе Моурінью вибув із турніру. Португалець після матчу заявив, що пенальті у ворота його команди був липовий, у результаті був невеликий скандал навколо висловлювань португальця.

На гру проти Мілана Моурінью дискваліфіковано, керуватиме його помічник Сальваторе Фоті. І у Роми до того ж низка кадрових проблем, а одна з головних — відсутність Пауло Дібали.

За версією букмекерів, Мілан — фаворит майбутньої зустрічі: перемога "россонері" оцінюється коефіцієнтом 2.33, а перемога Роми — 3.45. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.20.

Орієнтовні склади

Мілан: Меньян – Калабрія, К'єр, Ернандес, Хіменес – Адлі, Рейндерс, Лофтус-Чік – Пулішич, Жиру, Леау.

Рома: Патрісіу – Манчіні, Льоренте, Гейсен – Крістенсен, Крістанте, Паредес, Бове, Залевські – Белотті, Лукаку.

Очні зустрічі

Поточна форма