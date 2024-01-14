Італія

Що ж обере англієць: гроші чи "катеначчо" Аллегрі?

Туринський Ювентус хоче взяти на 18-ть місяців в оренду півзахисника Аль-Іттіфака Джордана Гендерсона, пропонуючи гравцю суттеве зниження зарплати. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Як пише італійське видання, Юве не готовий платити Гендерсону суму, близьку до тієї, яку він отримує в Саудівській Аравії. Наразі, 33-річний англієць отримує близько 40 млн. євро на рік . "Стара сеньора" дає півзахиснику зарплату у розмірі 1.5 млн євро на рік – у 26.5 рази меншу, ніж у Аль-Іттіфаку.

Крім того, до орендної угоди хочуть включити опцію дострокового припинення співпраці влітку 2024-го.

На даний момент англієць – найбільш конкретний варіант посилення півзахисту для керівництва Юве.

Цього сезону, Джордан Гендерсон відіграв за Аль-Іттіфак 19 матчів та віддав п'ять результативних передач.