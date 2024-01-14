Завершився матч чемпіонату Італії.
Фіорентина - Удінезе - Getty Images
14 січня 2024, 20:56
Удінезе та Фіорентина не виявили переможця. У другому таймі Лукас Бельтран та М'Бала Нзола встановили нічийний результат.
Колектив Вінченцо Італьяно знаходиться на 4 місці. Його опонент посідає 16 позицію.
Фіорентина — Удінезе 2:2
Голи: Бельтран, 56, Нзола, 87, пенальті — Ловрич, 10, Товен, 73
Фіорентина: Террачано — Кайоде (Фараоні, 46), Мартінес, Раньєрі (Міленкович, 88), Бірагі — Мандрагора, Данкан (Мело, 46) — Іконе (Барак, 88), Бонавентура, Брекало (Нзола, 76) — Бельтран
Удінезе: Окоє — Феррейра, Перес, Крістенсен — Ебоселе (Ехізібуе, 58), Самарджич (Товен, 58), Волас, Ловрич, Камара (Тіквич, 90) — Перейра, Лукка (Саксесс, 58)
Попередження: Раньєрі — Камара