Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 1 жовтня 2023 року, 16:00.
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01 жовтня 2023, 19:28
Дженоа з Русланом Маліновським у складі втратила перемогу над Удінезе.
Українець вийшов у стартовому складі Дженоа та провів на полі 64 хвилини ігрового часу.
Огляд матчу:
Удінезе — Дженоа 2:2
Голи: Лукка 23, Маттурро (автогол) 90+1 - Гудмундссон 14, 41
Удінезе: Сільвестрі — Крістенсен (Феррейра 81), Бійол, Перес — Ебоселе, Волас, Ловрич, Камара (Земура 46), Перейра (Самарджич 58) — Саксесс (Товен 58), Лукка
Дженоа: Мартінес — Банi, Дрегушін, Васкес — Де Вiнтер,Торсбі, Маліновський (Кутлу 64), Френдруп, Гапс - Гудмундссон (Маттурро 87), Ретегі (Пушкаш 78)
Попередження: Перейра 36, Саксесс 43 - Мартінес 23, Френдруп 95
Видалення: Ловрич 90+5.