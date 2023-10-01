Дженоа з Русланом Маліновським у складі втратила перемогу над Удінезе. 

Українець вийшов у стартовому складі Дженоа та провів на полі 64 хвилини ігрового часу.

Огляд матчу

Удінезе — Дженоа 2:2
Голи: Лукка 23, Маттурро (автогол) 90+1 - Гудмундссон 14, 41

Удінезе: Сільвестрі — Крістенсен (Феррейра 81), Бійол, Перес — Ебоселе, Волас, Ловрич, Камара (Земура 46), Перейра (Самарджич 58) — Саксесс (Товен 58), Лукка

Дженоа: Мартінес — Банi, Дрегушін, Васкес — Де Вiнтер,Торсбі, Маліновський (Кутлу 64), Френдруп, Гапс - Гудмундссон (Маттурро 87), Ретегі (Пушкаш 78)

Попередження: Перейра 36, Саксесс 43 - Мартінес 23, Френдруп 95

Видалення: Ловрич 90+5. 