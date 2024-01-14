Італія

У центральному матчі туру "россонері" здолали римлян.

У рамках 20-го туру чемпіонату Італії Мілан на своєму полі приймав Рому.

Колектив Стефано Піолі без особливих труднощів здолав підопічних Жозе Моурінью.

Мілан відправив три голи у ворота Патрісіу, тоді як Рома зуміла відповісти один раз — з пенальті відзначився Паредес.

Мілан - Рома 3:1

Голи: Адлі 11, Жиру 56, Ернандес 84 — Паредес 69 (пен.)

Мілан: Меньян, Калабрія, Габбія, К'єр, Ернандес (Хіменес 89), Адлі (Дзеролі 89), Рейндерс, Лофтус-Чік, Пулішич (Муса 79), Жиру, Леау (Окафор 79)

Рома: Свілар, Льоренте (Хюйсен 78), Манчіні (Лоренцо Пеллегріні 46), Р. Крістенсен, Челік (Залевські 78), Крістанте, Паредес, Бове, Спінаццола, Лукаку, Ель-Шаараві (Белотті 60)

Попередження: К'єр 71, Габбія 90+1 — Манчіні 43, Крістанте 56, Хюйсен 81.