Італія

Повернення легенди?

Легенда римської Роми Даніеле Де Россі може змінити Жозе Моурінью на тренерському містку "вовків". Таку інформацію надає romapress.net.

Повідомляється, що керівництво клубу незадоволене поточними результатами команди, а також втомилося від скарг португальця на роботу арбітрів. Деякі фанати Роми також відвернулися від Моурінью.

Зазначимо, що в останніх п'яти матчах Серії А, римська Рома зазнала чотирьох поразок та вилетіла з Кубку Італії, програвши "римське дербі" Лаціо (0:1).

Наразі, "вовки" йдуть на дев'ятому місці у чемпіонаті Італії.