Італія

У інтерв'ю гравець розповів про бажання своєї країни стати серйозною силою.

Крістіан Пулішич сидить на барному стільці в старому клубі з видом на поле для тренувань першої команди у Міланелло, тренувальному майданчику Мілана.

Він робить жест рукою, для якого він не потребував попередніх шести місяців життя в Італії, щоб навчитися. Пулішич говорить про себе як про одного зі "старших хлопців" у збірній США, і, роблячи це, він обов’язково ставить даний вислів в лапки.

Поруч — портрет легенди Мілана Паоло Мальдіні, який піднімає трофей, гравця, який завершив кар'єру у віці сорока років. Пулішич ще не в такому віці. Йому виповнилось 25 незабаром після того, як у серпні 2023 року він перейшов із Челсі у Мілан. Але в той час, як Сполучені Штати готуються прийняти Кубок Америки, перший нещодавно розширений клубний чемпіонат світу з 32 команд наступного року, а потім чемпіонат світу серед чоловіків, у якому візьмуть участь 48 країн, у 2026 році він уже починає думати про свою спадщину.

"Я пам’ятаю, як у дитинстві дивився чемпіонат світу з футболу і спостерігав, як (Клінт) Демпсі забивав голи там" — каже він — "(Лендон) Донован забивав переможний м'яч (проти Алжиру в Південній Африці в 2010 році). Саме такі моменти запам’ятовуються дітям і справді можуть надихнути ціле покоління, що ці моменти зробили і для мене".

Пулішич, однак, сподівається надати щось своє.

Коли він говорить, відчувається монотонне завзяття. Попри всю зацікавленість щодо його хобі поза футболом, зокрема гольфу та шахів — настільної гри, з якою часто порівнюють італійську Серію А, лігу, що славиться своєю тактикою та стратегією — його зосередженість на власній грі непохитна, його самоусвідомлення свого впливу чудове.

"Спостерігати за тим, звідки ти, і грати на найвищому рівні та показувати світові, що ми можемо конкурувати та бути найкращими, так і має бути, завжди конкуруйте з найкращими" – пояснює він. "Для мене це і є суть. Якщо я зможу надихнути дітей, особливо вдома в США, але, сподіваюся, в усьому світі. Немає нічого важливішого за це".

Пулішич визнає, що у нього є платформа. Він найдорожчий американський гравець усіх часів. Він вперше став капітаном своєї країни у 20 років і став першим американцем, який грав у фіналі Ліги чемпіонів. Десять років після того, як він переїхав до Європи, він грав лише за великі клуби — Боруссія Дортмунд, Челсі і тепер Мілан. Це те, що, умовно кажучи, робить його ветераном у футбольному плані. Завдяки досвіду, який він накопичив, він сподівається стати справжнім лідером.

Публічно йому не вистачає балакучості та привітності нинішнього капітана національної збірної Тайлера Адамса. "Я не найголосніша людина" — визнає Пулішич — "але є інші способи вплинути на групу людей та країну".

Для Пулішича це означає як дії, так і слова, бути прикладом і просто робити те, що він робить щодня. "Коли я граю за (національну) збірну, на клубному рівні, я просто продовжую показувати людям на своєму прикладі, що все можливо. Вони можуть сказати: "Добре, він розсуває межі. Грає на високому рівні". Сподіваюся, я зможу далі продовжувати рухатися цим шляхом".

Гравець, якого в якості мему назвали Леброном Джеймсом у футболі, є інтровертом. Він є повною протилежністю, наприклад, Златану Ібрагімовичу, неперевершеній іконі Мілана, який повернувся в Міланелло дуже швидко після завершення кар'єри гравця, щоб зайняти нову роль, створену власниками Мілана RedBird Capital Partners, як операційного партнера для портфоліо медіа та розваг групи, а також як старшого радника власності та вищого керівництва Мілана. Як тоді Пулішич узгоджує свій трішки скритий характер із очікуваннями, які породжують його профіль і здібності?

"У мене з цим були свої труднощі" — погоджується він. "Це не те, що впливає на моє повсякденне життя. Я думаю, що я досить простий хлопець. Я не весь час на людях, тому це мене не зачіпає. Я щодня на тренуваннях. Я приходжу додому і можу розслабитися та поговорити з близькими мені людьми та людьми, яких я люблю, тож це мене жодним чином не турбує. До цього просто потрібно трохи звикнути, і я дуже вдячний, що маю платформу, щоб робити те, що я хочу".

Наше інтерв’ю відбувається біля виходу з приміщення клубу в Міланелло, де член кулуарної команди Мілана сидить за столом і чекає, щоб зустріти гравців, коли вони залишають тренування, щоб підписати футболки для одного з комерційних партнерів клубу. Футболка Пулішича миттєво стала бестселером після його переходу з Челсі за 20 мільйонів євро.

У порівнянні зі стандартним еквівалентним періодом кількість проданих футболок Мілана зросла на 75 відсотків. У США продажі зросли на 713 відсотків, а продажі футболок Мілана у країні зросли з дев’яти відсотків від загальної кількості проданих до 43 відсотків. За даними клубу, персоналізовані футболки Пулішича становили 45 відсотків усіх футболок, проданих у перший місяць, коли він перейшов до команди.

Американці приходять на Сан-Сіро, культовий стадіон, який Мілан поділяє з опонентом Інтером, як ніколи раніше. З минулого сезону на цьому етапі їхня кількість зросла на 148 відсотків.

Комерційний феномен, Пулішич допомагає Мілану та Серії А розвинути свої профілі в Північній Америці.

Нова четверта футболка клубу, яку незабаром буде випущено в кольорах слонової кістки та чорному, натхненна найвідомішою визначною пам’яткою Мілана, готичним собором на Пьяцца дель Дуомо. Не дивно, що це співпраця з американським брендом, лейблом вуличного одягу з Лос-Анджелеса, який був однією з зупинок в передсезонному турі Мілана 2023 року.

Клуб подбав про підписання Крістіана вчасно для участі у ньому, щоб повною мірою використати його силу та залучити вболівальників до ігор проти Реала на Rose Bowl у Пасадені та Ювентуса в Dignity Health Sports Park на стадіоні клубу МЛС ЛА Гелаксі.

"Я думаю, що це просто безпрограшний варіант" – каже Пулішич про свій вплив поза полем. "Це не те, на чому я зосереджуюсь. Я зосереджуюсь на спортивному аспекті, виступах і перемогах".

Пулішич і його нова команда все ще перебувають на етапі медового місяця. "Мені це дуже подобається" — усміхається він. "Мені надали чудову можливість тут".

"Я тут не для того, щоб говорити про те, була справедливою моя ситуація у Челсі або ні. Безсумнівно, я просто щасливий бути там, де я зараз. Перші пару років (у Челсі) були фантастичними" — розмірковує він. Пулішич був членом їхньої команди, яка виграла Лігу чемпіонів у травні 2021 року. "Попередні декілька років.. Я думаю, що багато речей у клубі змінилося. Багато людей також пішли цього літа, отримали нові можливості та добре попрацювали".

Деякі з них зараз також у Мілані. Крістіан послідував за Рубеном Лофтус-Чіком на Сан-Сіро, і вони відновили зв'язок із колишніми одноклубниками по Челсі Фікайо Томорі та Олів'є Жиру, які вже зробили цей крок. "Це значно полегшило роботу" — каже Пулішич.

Його дебютний гол проти Болоньї в серпні, удар з-за меж штрафного, прийшов завдяки непоганій комбінації із Жиру. "Я знаю багато його здібностей, він знає мої. Це чудово грати з ним. Такі речі лише сприятимуть налагодженню хімії в команді та додаткової адаптації до нової команди і ліги".

Те ж саме стосується Юнуса Мусаха, півзахисника національної збірної США, якого Мілан підписав з іспанської Валенсії в те саме трансферне вікно, коли вони придбали Пулішича.

Мусах народився в Нью-Йорку, але виріс у Кастельфранко Венето поблизу Венеції та вільно розмовляє італійською. "Він неймовірний хлопець" — радіє Пулішич. "Мені подобається грати з ним у збірній. Зараз чудово бачити його щодня. Якщо я чогось не розумію, він тут, щоб мені допомогти. Він навчає мене всього потроху. Переважно футбольні речі, які мені потрібно знати".

Дебют Пулішича в матчі із Болонією не міг пройти краще. Крім того, що він забив сам, він зіграв важливу роль у другому голі в перемозі Мілана з рахунком 2:0, віддавши на Тіджані Рейндерса на дальній штанзі перед голом Олів'є Жиру. Через тиждень, у своїй першій появі на Сан-Сіро, він знову забив. Мілан виграв сім із перших восьми ігор у лізі.

Граючи на позиції, відмінній від тієї, яку він зазвичай займає в збірній, Пулішич вважає, що досвід гри справа, а не ліворуч, зробив його кращим гравцем.

"Я багато чому навчився, особливо граючи справа. Навчився тому, як знаходити правильний час, щоб зайти всередину. Я також удосконалив свою слабшу ногу та знайшов правильні рішення, забігти позаду, коли потрібно взяти ініціативу на себе. У цьому сенсі я справді покращив тактику гри.

З захисної точки зору також думаю, що я покращився і відчуваю себе добре, допомагаючи команді в обороні, незалежно від того, чи це пресинг, чи закриття правильних просторів. У деяких речах я точно помітив зміни, приїхавши до Італії".

Це дає Греггу Бергальтеру, тренеру збірної США і частому гостю в Італії цього сезону, більш готового гравця напередодні Копа Америка, де господарі зіграють ігри групового етапу проти Болівії, Панами та Уругваю.

Пулішич успішно завершив 2023 рік. Він уже має двозначну кількість голів і результативних передач і збирається провести найрезультативнішу кампанію в своїй кар'єрі.

Перед переможним матчем проти Роми з рахунком 3:1 Пулішичу вручили нагороду "Гравець місяця Серії А" за грудень. Тиха впевненість є всередині.

Мілан вибув з Ліги чемпіонів цього сезону, посівши третє місце у своїй групі, гратиме плей-оф раунд Ліги Європи, і вибув з Кубка Італії від Аталанти. Вони посідають третє місце в Серії А, на дев’ять очок відстаючи від опонента Інтера, який чотири рази перемагав їх у 2023 році, включно з обома матчами півфіналу Ліги чемпіонів минулого сезону та 5:1 у вересні в першому "Дербі делла Мадонніна" Пулішича в лізі. Але він не погоджується, що Мілан вибув з боротьби за титул. Це не в його ментальності.

"Попереду ще півсезону, тож це не здається очевидним" — говорить він у відповідь. "Ми як і раніше будемо йти вперед і робити все можливе. Нам ще є за що змагатися. Ми все ще в Лізі Європи. Цього сезону в лізі залишилося багато ігор, тому ми зовсім не засмучені тим, що відбувається. Ми збираємося продовжувати наполегливо перемагати в іграх і, сподіваюся, змусимо наших вболівальників пишатися".

Деякі проблеми є з пошкодженнями, але він довів, що деякі скептики Пулішича помиляються, і сподівається знайти свою форму на Копа Америка.

Пулішич був ще підлітком, коли грав у столітньому розіграші цього турніру вісім років тому. США, які грали тоді, як і цього року, в якості господарів та запрошених гостей на південноамериканському чемпіонаті, вийшли у півфінал, перш ніж програти Аргентині. Чи можуть вони досягти кращого результату цього разу?

"Немає міри, щоб точно сказати: "Якщо ми зайдемо так далеко, це успіх" — розмірковує Пулішич. "Ми збираємося грати матч за матчем і, звісно, ​​наша мета — виграти турнір, завжди, у будь-якому, де ви берете участь, так ми дивимось на речі. У нас хороша молода команда, і це чудова можливість для нас зіграти проти найкращих у світі та, сподіваюся, показати світові, на що ми здатні".

Щоб виграти даний турнір, США, можливо, доведеться подолати чинного чемпіона кубка світу та Копа Америки Аргентину та її капітана Ліонеля Мессі, чий вплив після приєднання до клубу МЛС Інтер Маямі минулого літа був неймовірним.

"Я не можу сказати, що це було неочікувано" — каже Пулішич. "Він (Мессі), звичайно, найкращий, хто коли-небудь це робив. Після того, як він виграв чемпіонат світу (2022), а потім відправився у МЛС, це було фантастично для ліги. Шум навколо чемпіонату, навколо Маямі щоразу, коли вони грають.. це здається великою телевізійною грою. Такі гравці збираються залучати вболівальників, нових вболівальників, які дивитимуться чемпіонат, і для мене це лише позитивний момент".

Чи поверне це Пулішича в США у майбутньому?

"Очевидно, я не віковий гравець" — каже він. "Сподіваюся, попереду мене чекають чудові роки в Європі. Мені подобається проводити час тут, тому, звичайно, МЛС наразі не є очевидним варіантом. Але так. Перед завершенням кар'єри? Абсолютно.

Я скажу, що ми пройшли довгий-далекий шлях з того моменту, як я тільки починав, навіть з того часу, коли 10 років (тому) я переїхав до Європи. З тих пір, як ця гра прийшла в США, навіть у МЛС я бачу значні зміни, що стосуються підтримки в країні, ви знаєте, непогані очікування від національної збірної і навіть Мессі в Маямі, подібні речі.

Навколо цього виду спорту так багато шуму, і я думаю, що протягом наступних кількох років він лише буде рости".

За матеріалами The Athletic