Італія

Команда Массіміліано Аллегрі зупинила переможну серію "нероверді" в очних зустрічах.

Цього тижня італійського футболу буде дійсно багато. І не тільки через матчі місцевої національної першості, а й через Суперкубок країни, який цього року вперше поміж собою будуть розігрувати одразу чотири команди. Так, як у Іспанії, бо, виявляється, гроші потребує футбол не тільки на Піренейському півострові.

Але то вже розмова наступних кількох днів, тоді як пізнім вечором у вівторок мав завершитись двадцятий тур Серії A матчем поміж туринським Ювентусом та Сассуоло. І тут було одразу кілька цікавих моментів. Узяти хоча б той факт, що за підсумком вихідних команда Массіміліано Аллегрі має всі шанси перехопити лідерську позицію в міланського Інтера, допоки той заклопотаний іншим турніром.

А ще господарі Альянц Стедіум у попередніх двох зустрічах поступались "нероверді", що мало бентежити їх чи не найбільше перед черговим матчем. Але футболісти Алессіо Діонізі підходили до гри в геть розібраному через попередні невдачі стані, тож ввижались відносно легкою здобиччю для "б’янконері", які набрали дуже непогані оберти.

І, якщо казати прямо й одразу, уся ця різниця в ігрових кондиціях та настрої команд загалом була дуже помітна вже з перших хвилин. Юве атакує, Сассуоло — захищається, але при цьому гості ще якось примудрялись вигравати за відсотком володіння м’ячем. Але не за рахунком на табло. Тут усе для них було погано, бо Душан Влахович цього вечора вирішив спробувати себе в ролі гренадера, після чого всі ми згадали, що на воротах у Сассуоло перебуває один із найменш надійних голкіперів провідних чемпіонатів.

Два дальніх постріли серба, останній із яких прилетів із розкішного штрафного з правого флангу, були цілком на совісті Андреа Консільї, бо він обидва рази дотягувався до м’яча, але не переводив його в бік від власних володінь. Із таким можна було тільки змиритись та спробувати щось зробити в атаці, але не з удачею гостей.

Лор’єнте кілька разів наприкінці першого тайму непогано загострював ударами з лівого флангу, але Щесни добряче попрацював на лінії, тож говорити не було про що. У другій половині ж на початку помітним був Берарді, однак і його постріли не знаходили цілі, після чого команда Діонізі геть понишкла та фактично втратила інтерес до порятунку.

Юве ж натомість згадав про атаку тільки тоді, коли суперники остаточно зневірились у власних силах. Команда Аллегрі пішла й добила гостей моментом за участі К’єзи та Локателлі, який асистував партнеру з лівого флангу штрафного. Як не дивно, вирішальний удар також пішов точно в Консільї й він так само не зміг парирувати м’яч.

У наступному турі туринський Ювентус гратиме в гостях у Лечче, тоді як Сассуоло навідається до Монци.— Сассуоло 3:0Влахович, 15, 17, К’єза, 89Щесни — Даніло, Бремер, Ругані — Камб’язо (Алекс Сандро, 87), Міретті (Веа, 57), Локателлі, Рабьо, Костич (Ілінг, 81) — Їлдиз (К’єза, 57), Влахович (Мілік, 80).Консільї — Педерсен, Ерлич, Феррарі, Віті (Міссорі, 73) — Болока, Енріке — Берарді (Кастільєхо, 70), Торстведт (Вольпато, 70), Лор’єнте (Мулаттьєрі, 84) — Пінамонті.Попередження: Ерлич, Феррарі