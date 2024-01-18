Італія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 1/2 фіналу Суперкубка Італії, який пройде 18 січня і розпочнеться о 21:00.

У рамках півфіналу Суперкубка Італії-2023, який проходить в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, Наполі зустрінеться з Фіорентиною.

Наполі — Фіорентина

Четвер, 18 січня, КСУ Стедіум, Ер-Ріяд. Головний арбітр — Федеріко Ла Пенна. Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO

Наполі отримав своє місце у турнірі завдяки перемозі у Серії А-2022/23. З того часу неаполітанці змінили аж двох головних тренерів — влітку пішов Лучано Спаллетті, з яким вони і перемогли у чемпіонаті Італії, а потім, у листопаді, був звільнений його наступник Руді Гарсія. Під керівництвом француза Наполі поступився Фіорентині у восьмому турі Серії А (1:3). Зазначимо, що цей матч теж судив римлянин Ла Пенна. Від нього неаполітанці та флорентійці отримали сумарно шість жовтих карток. Також у зустрічі було призначено пенальті.

На посаду керманича "партенопейців" повернувся Вальтер Маццаррі. Зараз можна стверджувати, що клуб досі переживає кризу. Протягом останніх десяти матчів Наполі не зумів відзначитися у шести. Серед цих зустрічей були зокрема поразки від Торіно на виїзді (3:0) та ще більший провал у вигляді розгрому від Фрозіноне вдома (4:0).

Перемога у минулому турі чемпіонату Італії далась їм занадто складно, як для домашнього поєдинку діючого чемпіона проти Салернітани, що є головним аутсайдером турніру. Неаполітанці тоді забезпечили собі три очки лише у компенсований час.

Фіорентина підходить до цього матчу в якості фіналіста Кубка Італії-2022/23. На відміну від Наполі, "фіалки" не втратили свого керманича. Можливо, саме завдяки цій стабільності клуб зараз і демонструє досить непогані результати — протягом останніх десяти матчів підопічні Вінченцо Італьяно поступилися лише раз.

У більшості останніх поєдинків Фіорентини було досить мало голів — здебільшого, клуб із Флоренції перемагає мінімально, залишаючи ворота Терраччано або Крістенсена "сухими". Серія з семи поспіль матчів, в яких було забито лише 2 або навіть менше голів, перервалась у минулому турі Серії А — у домашньому поєдинку "фіалки" поділили очки з Удінезе (2:2).

Нагадаємо, що Наполі здобував перемогу у турнірі двічі (1990, 2014) і двічі поступався у вирішальному поєдинку (2012, 2020), тоді як на рахунку Фіорентини лише одна звитяга (1996) і, так само, одна поразка (2001).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Вальтер Маццаррі, головний тренер Наполі: "Фінал Суперкубка-2012 проти Ювентуса? Той матч був незвичайним, але я не хочу обговорювати минуле. Минуло багато років, Наполі зробив величезний крок вперед, вигравши Скудетто та закріпившись в Європі.

Ми зосереджені на наступному поєдинку. Ми пережили період злетів і падінь, але проти Фіорентини гравці матимуть можливість дійсно показати, на що вони здатні".

Вінченцо Італьяно, головний тренер Фіорентини: "До таких ігор потрібно підходити з великою увагою і максимальною концентрацією. Кожна маленька помилка може стати фатальною.

Ми повинні діяти ідеально, щоб уникнути помилок, які сталися у фіналах минулого сезону. Суперники цинічні і можуть покарати вас за найменшої помилки".

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