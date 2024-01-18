Італія

Молодий гравець із прицілом на подальший продаж.

Італійська Болонья не може похизуватись аж надто великими ресурсами, тому шукає інші шляхи до посилення власного складу під час трансферних вікон.

Зокрема, цієї зими "россоблу" вподобали 20-річного сербського центрального захисника з Партизану Михайло Ілича й одразу розпочали перемовини щодо його трансферу.

Як виявилось, "гробарів" довго вмовляти не було потреби — 4,5 млн євро + 1 млн євро у вигляді бонусів вирішили питання переходу футболіста, який отримав чотирирічний контракт.

Про трансфер ще не оголосили офіційній джерела Болоньї, проте на сайті Серії A гравець уже зареєстрований у якості новачка команди Тіаго Мотти.

У цьому сезоні Ілич відіграв 22 матчі, забивши один гол та віддавши один гольовий пас.