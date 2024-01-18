Італійська Болонья не може похизуватись аж надто великими ресурсами, тому шукає інші шляхи до посилення власного складу під час трансферних вікон.

Зокрема, цієї зими "россоблу" вподобали 20-річного сербського центрального захисника з Партизану Михайло Ілича й одразу розпочали перемовини щодо його трансферу.

Як виявилось, "гробарів" довго вмовляти не було потреби — 4,5 млн євро + 1 млн євро у вигляді бонусів вирішили питання переходу футболіста, який отримав чотирирічний контракт.

Про трансфер ще не оголосили офіційній джерела Болоньї, проте на сайті Серії A гравець уже зареєстрований у якості новачка команди Тіаго Мотти.

У цьому сезоні Ілич відіграв 22 матчі, забивши один гол та віддавши один гольовий пас.