Молодий гравець із прицілом на подальший продаж.
Михайло Ілич, Getty Images
18 січня 2024, 12:55
Італійська Болонья не може похизуватись аж надто великими ресурсами, тому шукає інші шляхи до посилення власного складу під час трансферних вікон.
Зокрема, цієї зими "россоблу" вподобали 20-річного сербського центрального захисника з Партизану Михайло Ілича й одразу розпочали перемовини щодо його трансферу.
Як виявилось, "гробарів" довго вмовляти не було потреби — 4,5 млн євро + 1 млн євро у вигляді бонусів вирішили питання переходу футболіста, який отримав чотирирічний контракт.
Про трансфер ще не оголосили офіційній джерела Болоньї, проте на сайті Серії A гравець уже зареєстрований у якості новачка команди Тіаго Мотти.
У цьому сезоні Ілич відіграв 22 матчі, забивши один гол та віддавши один гольовий пас.