Італія

Пропонуємо вашій увазі склади команд.

В рамках півфінального поєдинку Суперкубка Італії Наполі зіграє проти Фіорентини на стадіоні KSI в Ер-Ріяді.

В стартовому складі неаполітанців з перших хвилин з'явиться півзахисник Єнс-Люс Каюсте, тоді як в Фіорентини місце на вістрі займе Лукас Бельтран.

Наполі: Голліні — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус — Маццоккі, Каюсте, Лоботка, Руї — Політано, Сімеоне, Кварацхелія

Запасні: Контіні-Барановський, Ідасяк, Д'Авіно, Естігор, Дзербін, Ліндстрьом, Гаетано, Вільйотті, Распадорі

Фіорентина: Терраччано — Кайоде, Міленкович, Мартінес, Бірагі — Дункан, Артур — Брекало, Бонавентура, Іконе — Бельтран

Запасні: Мартінеллі, Ваннуккі, Крістенсен, Раньєрі, Фараоні, Міна, Комуццо, Парізі, Інфантіно, Барак, Аматуччі, Лопес, Нзола, Соттіл

Зазначимо, що початок матчу заплановано о 21:00. Стежте за подіями гри в нашій текстовій онлайн-трансляції.