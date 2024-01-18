Італія

Неаполітанці перемогли завдяки голу Сімеоне та дублю Дзербіна.

Наполі в рамках півфінального поєдинку грав проти Фіорентини в Ер-Ріяді на стадіоні KSU. На цей турнір неаполітанці потрапили як чинні чемпіони, тоді як "фіалки" отримали це право за вихід у фінал Кубка Італії. З перших хвилин Наполі не поспішав йти вперед великими силами й був не проти, щоб Фіорентина контролювала м'яч.

Номінальні господарі могли відзначитись забитим голом, коли Політано змістився з правого флангу в центр та потужно пробив — м'яч летів під поперечину, але Терраччано перевів удар на кутовий. Втім, згодом неаполітанці все ж досягли свого - Сімеоне отримав пас на хід від Жезуса з лівого флангу і з гострого кута пробив під дальню стійку. 1:0.

Команди не створювали багато небезпечних моментів, але Фіорентина мала всі шанси зрівняти рахунок під завісу першого тайму, коли Іконе вривався у чужий штрафний та опинився на газоні — арбітр побачив дотик Руї та зафіксував фол. Втім, сам Іконе пенальті не реалізував — вінгер примудрився пробити вище воріт. Команди пішли відпочивати за мінімальної перевагу Наполі.

Фіорентина доволі активно розпочала другу половину гри та змогла створити ще один шанс для взяття воріт. Бельтран підхопив м'яч в чужому штрафному та пробив другим дотиком, але Голліні встиг зреагувати. Наполі практично не проводив контрвипади, але й в Фіорентини не виходило зламати оборону супротивника.

Вінченцо Італьяно намагався змінити хід гри замінами, але зіграв джокер саме Наполі. Дзербін вийшов на поле й вже за хвилину замкнув дальню стійку після скидання Ді Лоренцо. 2:0. Дзербін вдарився головою о стійку в моменті з першим голом, проте швидко повернувся на поле, відразу обікрав супротивника, прорвався до чужого штрафного й пробив точно в дальній кут. 3:0.

Фіорентина була шокована таким розвитком подій та й банально не мала часу, щоб щось змінити. Наполі крокує в фінал Суперкубка Італії, де зіграє з переможцем пари Інтер — Лаціо. Другий матч відбудеться 19 січня, тоді як фінал турніру заплановано на понеділок 22 січня.

Наполі — Фіорентина 3:0

Голи: Сімеоне, 22, Дзербін, 83, 86

Наполі: Голліні — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус — Маццоккі (Дзербін, 82), Каюсте (Гаетано, 77), Лоботка, Руї — Політано (Ліндстрьом, 72), Сімеоне, Кварацхелія (Зелінські, 72)

Фіорентина: Терраччано — Кайоде, Міленкович, Мартінес (Барак, 88), Бірагі (Парізі, 68) — Дункан, Артур — Брекало (Соттіл, 57), Бонавентура (Фараоні, 88), Іконе (Нзола, 57) — Бельтран

Попередження: Бірагі