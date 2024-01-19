Італія

Італієць проведе решту сезону в клубі з другої половини таблиці Серії а.

Фрозіноне на своєму офіційному сайті оголосило про підписання крайнього півзахисника Надіра Дзортеа, права на якого належать Аталанті.

24-річний італієць приєднався до нового клубу на правах оренди, яка буде розрахована до 30 червня 2024 року.

Інші деталі угоди між бергамасками та "жовто-синіми" не розголошуються.

У поточному сезоні Надір Дзортеа провів за Аталанту всього сім матчів у всіх турнірах (237 хвилин), в яких він відзначився одним голом.