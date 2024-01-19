Італія

Легенда повернулася у "Вічне місто".

Новоспечений головний тренер римської Роми Даніеле Де Россі розповів, що саме хоче бачити на футбольному полі від своїх футболістів. Цитує видатного італійця Джанлука Ді Марціо.

"Від фрази "мій футбол" мене пересмикує. Я чув таку думку і від тренерів, яких я поважаю.

Якщо Гвардіола скаже "мій футбол" — ок, можна послухати, бо він змінив футбол. Те саме стосується Де Дзербі, Конте. Не думаю, що я перебуваю на їхньому рівні, щоб так висловлюватися.

Хороших тренерів можна впізнати, по тому, як грає його команда, навіть якщо вони нічого не винаходили. Якщо ця команда буде впізнавана і гравці знатимуть, що робити, я буду радий. Якщо мене пам'ятають як людину, яка змушує команди грати добре та перемагати, для мене цього буде достатньо", — сказав Де Россі.