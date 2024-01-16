Італія

Клуб запросив відомого екс-гравця.

Даніеле Де Россі очолив Рому.

Наразі наставник буде працювати до літа 2024 року. Раніше він обіймав посаду тренера у штабі Роберто Манчіні в збірній Італії, а також не дуже вдало у СПАЛі.

У римському колективі відомий екс-гравець клубу замінив Жозе Моурінью, якого звільнили через незадовільні результати.

Кар'єра Даніеле у Ромі є видатною, йому вдалося зіграти у 616 матчах в усіх можливих турнірах, забити 63 голи та віддати 60 асистів.