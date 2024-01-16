Клуб запросив відомого екс-гравця.
Даніеле Де Россі - Getty Images
16 січня 2024, 15:57
Даніеле Де Россі очолив Рому.
Наразі наставник буде працювати до літа 2024 року. Раніше він обіймав посаду тренера у штабі Роберто Манчіні в збірній Італії, а також не дуже вдало у СПАЛі.
У римському колективі відомий екс-гравець клубу замінив Жозе Моурінью, якого звільнили через незадовільні результати.
Кар'єра Даніеле у Ромі є видатною, йому вдалося зіграти у 616 матчах в усіх можливих турнірах, забити 63 голи та віддати 60 асистів.