Італія

Інтер знищив Лаціо на шляху до фіналу Суперкубка Італії

Команда Мауріціо Саррі не спромоглась завдати навіть одного удару в площину воріт суперників із гри.

Інтер — Лаціо, Getty Images

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Інтер — Лаціо 3:0

Голи: Тюрам, 17, Чалханоглу, 50, Фраттезі, 87



Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні (де Врей, 66) — Дарміан, Барелла (Фраттезі, 66), Чалханоглу (Асллані, 81), Мхітарян, Дімарко — Тюрам (Санчес, 73), Мартінес (Арнаутович, 74).



Лаціо: Проведель — Лаццарі (Хісай, 83), Гіла, Романьолі, Марушич (Пеллегріні, 66) — Гендузі (Луїс Альберто, 51), Ровелла (Катальді, 51), Весіно — Андерсон, Іммобіле, Педро (Ісаксен, 66).



Попередження: Чалханоглу — Романьолі, Весіно