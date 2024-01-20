Італія

Саудіти хочуть "окупувати" весь європейський футбол.

Нафтова компанія Saudi Aramco хоче стати співвласником Мілана. Про це повідомляє La Repubblica.

За інформацією джерела, Saudi Aramco, що входить до складу суверенного фонду PIF (Public Investment Fund), сподівається придбати у RedBird Capital контрольний пакет акцій клубу. Угоду розраховують укласти до кінця сезону.

Нинішні власники Мілана можуть отримати не менше 1.6 млрд євро.

Вважається, що Джеррі Кардинале в короткостроковій перспективі не буде зацікавлений у тому, щоб домовлятися з PIF, але водночас італійське видання зазначає, що саме керівництво "россонері" прилітало до Саудівської Аравії два місяці тому для перемовин щодо продажу частки акцій клубу. Повідомляється, що тепер до Італії прибули представники нафтової компанії Saudi Aramco.