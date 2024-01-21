Італія

Інтер явний фаворит фінала Суперкубка Італії.

Нападник міланського Інтера Лаутаро Мартінес поділився думкою про майбутній фінал Суперкубку Італії проти Наполі. Його слова наводить Джанлука Ді Марціо.

"Гра з Наполі стане важливою для нас, адже нам протистоятиме сильний суперник.

Для досягнення перемоги нам доведеться попітніти, але ми всі готові до цієї зустрічі. Наша команда єдина. Перемога в Суперкубку Італії — одне з наших головних завдань цього сезону", — заявив капітан "нерадзуррі".

Фінал Суперкубку Італії між Інтером та Наполі відбудеться 22 січня, в Ер-Ріяді. Початок матчу о 21:00 за київським часом.