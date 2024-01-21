Капітан найближчим часом повинен підписати нову угоду.
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21 січня 2024, 14:20
Міланський Інтер готовий продовжити контракт із аргентинським нападником команди Лаутаро Мартінесом до 2028 року. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, сторони близькі до фінального погодження нової угоди. У разі підписання цього контракту, Мартінес отримуватиме 8 млн. євро на рік + два мільйони в якості бонусів.
"Ми працюємо над продовженням мого контракту", — заявив Лаутаро.
Цього сезону, Лаутаро Мартінес відіграв за Інтер 26 матчів, забив 20 голів та віддав 5 результативних передач.