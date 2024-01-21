Італія

Капітан найближчим часом повинен підписати нову угоду.

Міланський Інтер готовий продовжити контракт із аргентинським нападником команди Лаутаро Мартінесом до 2028 року. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, сторони близькі до фінального погодження нової угоди. У разі підписання цього контракту, Мартінес отримуватиме 8 млн. євро на рік + два мільйони в якості бонусів.

"Ми працюємо над продовженням мого контракту", — заявив Лаутаро.

Цього сезону, Лаутаро Мартінес відіграв за Інтер 26 матчів, забив 20 голів та віддав 5 результативних передач.