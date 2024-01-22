Клуб продовжує шукати можливості для підсилення центру захисту.
Тангі Ньянзу - Getty Images
22 січня 2024, 13:57
Мілан має контакт з агентом Тангі Ньянзу щодо можливого трансферу взимку - повідомляє Tutto Mercato Web.
У захисній лінії італійської команди багато пошкоджень, через це довелося повернути з оренди Маттео Габбію з Вільярреалу.
Мілан був досить спокійним у січневе трансферне вікно, інвестувавши лише 4,5 мільйона євро в правого захисника Філіппо Терраччано.
Можливий трансфер Тангі може відбутися найближчим часом, коли вдасться узгодити всі деталі.
Цього сезону він провів 9 матчів в усіх можливих турнірах.