Італія

Клуб продовжує шукати можливості для підсилення центру захисту.

Мілан має контакт з агентом Тангі Ньянзу щодо можливого трансферу взимку - повідомляє Tutto Mercato Web.

У захисній лінії італійської команди багато пошкоджень, через це довелося повернути з оренди Маттео Габбію з Вільярреалу.

Мілан був досить спокійним у січневе трансферне вікно, інвестувавши лише 4,5 мільйона євро в правого захисника Філіппо Терраччано.

Можливий трансфер Тангі може відбутися найближчим часом, коли вдасться узгодити всі деталі.

Цього сезону він провів 9 матчів в усіх можливих турнірах.