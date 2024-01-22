Мілан має контакт з агентом Тангі Ньянзу щодо можливого трансферу взимку - повідомляє Tutto Mercato Web

У захисній лінії італійської команди багато пошкоджень, через це довелося повернути з оренди Маттео Габбію з Вільярреалу. 

Мілан був досить спокійним у січневе трансферне вікно, інвестувавши лише 4,5 мільйона євро в правого захисника Філіппо Терраччано. 

Можливий трансфер Тангі може відбутися найближчим часом, коли вдасться узгодити всі деталі. 

Цього сезону він провів 9 матчів в усіх можливих турнірах. 