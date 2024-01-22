Італія

Сумна новина з Італії.

Легенда Кальярі та збірної Італії Луїджі Ріва помер від серцевого нападу в одній з медичних клінік міста Кальярі. Про це повідомляє La Repubblica.

За інформацією джерела, 79-річний Ріва знепритомнів у себе вдома в Кальярі, сини легендарного нападника, Нікола та Мауро, відвезли його до лікарні, але на жаль лікарі привести до тями італійського ветерана не змогли.

Колишній італійський футболіст зіграв за національну команду своєї країни 42 матчі та забив 35 голів, що є найкращим результатом в історії "Скуадри адзурри". Ріва у складі збірної Італії ставав чемпіоном Європи у 1968 році.