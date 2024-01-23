Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Суперкубка Італії, що відбувся 22 січня 2024 року, 21:00.

У фіналі Суперкубка Італії між собою грали Наполі та Інтер. Все йшло до серії післяматчевих пенальті, але у Лаутаро Мартінеса були інші плани: форвард забив переможний гол у компенсований час.

Таким чином, Інтер став володарем Суперкубка Італії у третій раз підряд.

Огляд матчу:

Наполі — Інтер 0:1

Гол: Мартінес, 90+1

Наполі: Голліні — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус — Дзербін (Естігор, 58), Каюсте (Руї, 75), Лоботка, Маццоккі (Распадорі, 74) — Політано (Ліндстрьом, 70), Сімеоне, Кварацхелія (Гаетано, 70).



Інтер: Зоммер — Павар, де Врей (Аугусто, 62), Ачербі — Дарміан, Барелла (Фраттезі. 63), Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко (Арнаутович, 81) — Тюрам (Санчес, 81), Мартінес (Біссек, 90+3).



Попередження: Ррахмані, Сімеоне, Гаетано — Чалханоглу, де Врей, Барелла, Мартінес

На 60-й хвилині був вилучений Джованні Сімеоне (Наполі) (друге попередження).