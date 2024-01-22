Італія

Команда Сімоне Індзагі принесла власному керманичу рекордний п'ятий трофей у цьому змаганні, тоді як сама здобула його втретє поспіль.

Організатори італійського Суперкубка ще не встигли точно підрахувати, наскільки більше прибутку принесла їм зміна формату розіграшу цього, як дехто вважає, символічного трофею. Проте вже зараз зрозумілим є одне — це змагання найближчими роками не буде одноденним, тож і говоритимемо про нього ми все ж таки трохи довше.

Але за підсумками першого розіграшу в "форматі чотирьох" ми все одно отримали фінальну пару, що складалась із чинного чемпіона країни та чинного володаря національного Кубку. Неаполітанського Наполі та міланського Інтера в цьому випадку, які до цього здолали з однаковим рахунком (3:0) Фіорентину та римський Лаціо відповідно.

Багато хто очікував, що "змії" в цій грі мають показати всю міць власної атаки й уже від самого початку відверто переважати опонентів, які переживають геть не найкращі часи. Однак ні. Маццаррі одразу дав зрозуміти, що треба спочатку подолати захисну ідею його команди, а вже потім мріяти про створення гольових моментів. Наполі попереду відверто не вистачало обертів, проте в захисті команда діяла настільки впевнено, що суперники ніяковіли.

У підсумку, доволі блідим був перший тайм у виконанні Інтера з певним загостренням посеред ігрового часу, але тоді ні Дімарко, ні Чалханоглу, ні Мхітарян, свої нагоди не використали, тож рахунок перед перервою не зазнав змін. І вже друга половина гри розпочиналась із атак неаполітанців, тож інтрига не просто не вмирала, а тільки зростала.

І наче й моменти якісь виникали в "південців", що можна було казати про гру на рівних із міланцями, але в підсумку рівно за п’ять хвилин, починаючи від 55, Джованні Сімеоне заробив два попередження за необачні фоли й залишив команду в меншості. Чи варто казати, що й без того захисна гра Наполі відтоді перетворилась просто на суцільне вибивання м’яча подалі від власних воріт?

А що залишалось Інтеру робити? Пів години часу до завершення основного періоду та ризик перейти до серії пенальті з невизначеною долею, якщо не забити гол. Варіантів було небагато, тож команда Індзагі помчала вперед і Голліні довелось відчайдушно рятувати власні ворота. До речі, чи не вперше в матчі, щоб ось так відверто рятувати.

І дійсно не могли його дотиснути Тюрам та навіть Арнаутович, який вийшов на заміну, як і не досягали успіхів дальні постріли Чалханоглу та Мхітаряна. Але на полі до останнього залишався капітан, він же El Toro, він же Лаутаро Мартінес, і саме на нього зробив гольовий простріл Павар на першій компенсованій хвилині. Таки уникнули пенальті.

Фінальний свисток головного арбітра Антоніо Рапуано з Ріміні зафіксував перемогу міланського Інтера в розіграші Суперкубка Італії зразка 2024 року, тоді як для неаполітанського шлях до трофею зупинився на останньому кроці.



Наполі — Інтер 0:1

Гол: Мартінес, 90+1



Наполі: Голліні — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус — Дзербін (Естігор, 58), Каюсте (Руї, 75), Лоботка, Маццоккі (Распадорі, 74) — Політано (Ліндстрьом, 70), Сімеоне, Кварацхелія (Гаетано, 70).



Інтер: Зоммер — Павар, де Врей (Аугусто, 62), Ачербі — Дарміан, Барелла (Фраттезі. 63), Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко (Арнаутович, 81) — Тюрам (Санчес, 81), Мартінес (Біссек, 90+3).



Попередження: Ррахмані, Сімеоне, Гаетано — Чалханоглу, де Врей, Барелла, Мартінес

На 60-й хвилині був вилучений Джованні Сімеоне (Наполі) (друге попередження).