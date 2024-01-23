Італія

Наставник дав свій коментар.

Сімоне Індзагі висловився про перемогу у Суперкубку Італії. "Нерадзуррі" у фіналі мінімально здолали Наполі (1:0)

"Віддам належне Наполі, вони провели відмінний матч. Вони дуже добре захищалися вдесятьох, вони боролися як леви.

Я вітаю свою команду, для всіх було чимось новим зіграти півфінал лише 60 годин тому. Ми дуже добре захищалися та могли вийти вперед раніше.

Я радий за хлопців, за вболівальників, за клуб, який усі ці 3 роки, навіть попри труднощі, завжди був поряд. Але найголовніше – це відданість уболівальникам, навіть хлопці одразу підійшли до наших фанатів", — наводить слова Індзагі журналіст Даніеле Марі.