Італія

Гравець розглядає варіант з трансфером до іншої команди.

Віктор Осімген розповів про можливий інтерес з боку команд АПЛ - цитує ресурс CBS Sports.

"Думаю, що 60% людей згадують чутки про мене, пов’язані з Прем’єр-лігою. Прем'єр-ліга — одна з найбільших у світі. Я хочу сильно завершити сезон із Наполі, а потім прийняти рішення, яке вже є готовим".

Віктор незадоволений деяким відношенням з боку клубу, особливо ситуацією з дописами у соцмережах, тому може задуматися щодо зміни чемпіонату.

Цього сезону він провів 18 матчів в усіх можливих турнірах, забив 8 голів і віддав 3 асисти.