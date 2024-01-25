Італія

У італійському клубі не забувають про свого видатного гравця.

Мілан привітав Андрія Шевченка з новою роллю в УАФ.

Андрій Миколайович буде президентом Української асоціації футболу і намагатиметься виконати зміни щодо відновлення цього виду спорту в нашій країні.

"Вітаємо та бажаємо успіхів Андрію Шевченку з обранням президентом Української асоціації футболу!" — написав італійський гранд.

У Мілані Андрій Шевченко виступав з 1999 до 2006 року, також був в оренді з 2008 до 2009 року. Разом з клубом володарю Золотого м'яча 2004 року вдалося виграти чемпіонат, кубок і суперкубок Італії, Лігу чемпіонів та Суперкубок УЄФА.