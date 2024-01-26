Італія

Гравець розповів про очікування від виступів у Мілані.

Олів'є Жиру висловився щодо майбутніх планів у Мілані - повідомляє ресурс La Gazetta dello Sport.

"Я розмовляв зі Стефано Піолі, коли він був під різною критикою. Я сказав йому: "Я теж пройшов через це. Я завжди буду тут, якщо тобі знадоблюся.

Коли я забивав Ромі, я святкував і за нього. У нас з тренером є взаємна довіра. Я завжди віддаю найкраще для команди, і він це знає.

Я ще не знаю, що буде в майбутньому. Я знаю, що щасливий у Мілані і що ми зробили великі речі.

Це чудова історія кохання. Ми з клубом ще не обговорювали продовження, подивимося і вирішимо пізніше. Найголовніше — залишатися зосередженим на цілях команди.

МЛС? Є й інші країни. Коли завершиться сезон буде більше можливостей, і я вирішу. Як батько і як футболіст.

Новий молодий гравець у атакувальну лінію? Це не буде проблемою, я не боюся конкуренції. Це завжди мотивувало мене робити більше.

Златан Ібрагімович є сполучною ланкою між RedBird і командою.

Він об’єднує її та власників, не збігаючись із роботою Стефано. Він тут, щоб допомогти, особливо в розумовому підході та в плані мотивації. Він розмовляє з нами і допомагає. Він каже: "Якщо ти виграєш, я теж виграю".

Він завжди підбадьорює мене, перед грою і в перервах. Він хоче, щоб я висловлювався і допомагав своїм товаришам по команді. Він знає, що це молода команда, якій потрібен досвід, тому він хоче, щоб гравці говорили і були прикладом. Він хоче, щоб я був лідером.

На Рафаеля Леау багато сподівань. Рафа знає, що він повинен бути ще більш вимогливим до себе, тому що він знає свою ціну.

Як одноклубник, я можу сказати, що такий гравець, як він, є вирішальним, навіть якщо він не забиває. Багато аспектів мають значення в команді, навіть якщо вони не відразу очевидні. Ми знаємо, що Рафа може зробити більше, і підтримуємо його. Він може піднятися ще вище. Йому потрібна послідовність і, звичайно, ще кілька голів.

Мета полягає в тому, щоб зосередитися на виступах. Якщо ми продовжимо працювати добре і робитимемо все належним чином, ми зможемо наблизитися до Ювентуса та Інтера, які проводять чудовий сезон.

Мілан може також виграти Лігу Європи. Це титул, який ми хочемо виграти, тому що його немає в трофейній шафі клубу".

Наразі італійський гранд знаходиться на третьому місці в Серії А.