Італія

Але досі залишається на Стадіо Дієго Армандо Марадона.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс прокоментував слова нападника неаполітанського клубу Віктора Осімгена, який заявив, що вже ухвалив рішення про своє футбольне майбутнє.

"Якщо говорити про Осімгена, то ще минулого літа він збирався перейти до Реалу, ПСЖ або клубу з англійської Прем'єр-ліги. Ми чудово знали про це, інакше переговори про продовження його контракту не були б такими довгими", — наводить слова президента неаполітанського клубу Mundo Deportivo.

Раніше стало відомо, що Наполі оформив орендну угоду з півзахисником Астон Вілли.