Італія

"Россонері" очікує важка гра.

Напередодні матчу 22-го туру італійської Серії А між Міланом та Болоньєю, головний тренер "россонері" відвідав передматчеву прес-конференцію. Його слова наводить офіційний сайт "червоно-чорних".

"Це важка гра для нас. Болонья грає у хороший футбол і завдає проблем всім великим командам ліги. Це цілісна команда. Вони можуть не тільки володіти м'ячем, а й грати у вертикальний футбол, нам також слід пам'ятати про їхніх нападників.

Перемога для продовження нашої позитивної переможної серії була б значною та дуже важливою.

Зіркзеє молодий, я стежив за ним у минулому, і ви могли бачити, що тоді він мав потенціал. Нині він повноцінний гравець. Він має відмінні технічні навички і є центром уваги їх команди. В обороні нам доведеться уважно стежити за ним", — поділився своїми думками алленаторе Мілана.

Гра між Міланом та Болоньєю відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.