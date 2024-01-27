Італія

Бергамаски записали до свого активу три очки.

У рамках 22-го туру італійської Серії А бергамська Аталанта приймала на своєму полі Удінезе.

Підопічні Джан П'єро Гасперіні відправили у ворота суперника два "сухих" м'ячі, чого виявилося більш ніж достатньо для здобуття трьох очок.

Зазначимо, що у моменті з двома голами асистами відзначився Шарль де Кетеларе.

Аталанта - Удінезе 2:0

Голи: ?, 33, Скамакка 45+1

Аталанта: Карнезеккі, Скальвіні (Паломіно 80), Джимсіті, Колашинац, Холм (Хатебур 69), Де Роон, Едерсон, Руджері (Дзаппакоста 69), ?, (Муріель 88), Скамакка (Пашалич 69), Де Кетеларе

Удінезе: Окойє, Феррейра, Н. Перес, Т. Крістенсен, Ебоселе (Ехізібе 46), Ловрич (Бреннер 80), Уолас, Самарджич (Пайєро 61), Х. Камара (Земура 71), Товен (Р. Перейра 61), Лукка

Попередження: Пашалич 75, Едерсон 77 — Т. Крістенсен 2