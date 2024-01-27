Італія

Гравець невдовзі перебереться до англійського Чемпіоншипу.

Центральний півзахисник Інтера Стефано Сенсі стане гравцем Лестер Сіті вже у найближчі дні, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

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Клуб Чемпіоншипу завершить угоду щодо підписання 28-річного італійця між неділею та понеділком (28-29 січня). Лестер має усну домовленість з Інтером. Сума трансферу становитиме близько 2-3 мільйонів євро.

У цьому сезоні Сенсі взяв участь у 4 матчах "нерадзуррі" у всіх турнірах, провівши на полі лише 65 хвилин.

Влітку 2020 року Інтер віддав Сассуоло 25 млн за півзахисника. До цього вони також витратили трохи більше 2 млн на те, щоб орендувати його.