Гравець невдовзі перебереться до англійського Чемпіоншипу.
Стефано Сенсі, Getty Images
27 січня 2024, 19:51
Центральний півзахисник Інтера Стефано Сенсі стане гравцем Лестер Сіті вже у найближчі дні, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
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Клуб Чемпіоншипу завершить угоду щодо підписання 28-річного італійця між неділею та понеділком (28-29 січня). Лестер має усну домовленість з Інтером. Сума трансферу становитиме близько 2-3 мільйонів євро.
У цьому сезоні Сенсі взяв участь у 4 матчах "нерадзуррі" у всіх турнірах, провівши на полі лише 65 хвилин.
Влітку 2020 року Інтер віддав Сассуоло 25 млн за півзахисника. До цього вони також витратили трохи більше 2 млн на те, щоб орендувати його.