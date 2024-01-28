Італія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 22-го туру чемпіонату Італії, який пройде 28 січня і розпочнеться о 19:00.

У рамках чергового туру чемпіонату Італії Лаціо на своєму полі прийме Наполі.

Лаціо — Наполі

Неділя, 28 січня, 19:00, Олімпійський стадіон, Рим. Арбітр зустрічі — Даніеле Орсато

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Срібний призер минулого сезону прийме чинного чемпіона. Афіше нібе це центральний поєдинок туру. Проте, за фактом, таким не є, адже обидві команди цього сезону виступають не дуже переконливо.

Проте в останніх іграх покращив свої результати Лаціо: колектив Мауріціо Саррі виграв чотири матчі поспіль у Серії А, а також вибив із Кубка Італії Рому. Тим не менш, "орли" вилетіли з Суперкубку, але Мауріціо Саррі, схоже, не горів бажанням боротися за цей турнір.

Що стосується Наполі, то клуб дійшов до фіналу Суперкубку: спочатку була обіграна Фіорентина, потім команда у фіналі поступилася Інтеру (0:1). Неаполітанці мали менше часу на відпочинок, але чи зіграє це на руку Лаціо?

За версією букмекерів, Лаціо — фаворит зустрічі: перемога "орлів" оцінюється коефіцієнтом 2.29, а перемога "партенопеї" — 3.55. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.20.

Орієнтовні склади

Лаціо: Проведель – Лаццарі, Гіла, Романьолі, Марушич – Гендузі, Ровелла, Альберто – Ісаксен, Кастельянос, Андерсон.

Наполі: Голліні – Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус – Маццоккі, Демме, Лоботка, Зелінські, Руй – Політано, Распадорі.

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