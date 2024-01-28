Італія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 22-го туру чемпіонату Італії, який пройде 28 січня і розпочнеться о 21:45.

У черговому турі чемпіонату Італії Фіорентина на своєму полі прийме Інтер.

Фіорентина — Інтер

Неділя, 28 січня, 21:45, стадіон Артеміо Франкі, Флоренція. Арбітр зустрічі — Джанлука Ауреліано

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Після історичної третьої перемоги у Суперкубку Італії поспіль, Інтер перебуває у гарному настрої.

Сімоне Індзагі став одноосібним лідером в історії з виграних Суперкубків (5) та італійських кубкових турнірів взагалі (8), отримавши прізвисько "Містер Суперкубок". Він упевнений, що перемога дасть команді імпульс на майбутнє.

Перемога з рахунком 3:0 над Лаціо в Суперкубку була блискучою, але перемога з рахунком 1:0 над Наполі на 91-й хвилині була важкою та вимученою. Команда Індзагі була скована тактично і відіграла на один матч більше ніж Фіорентина.

Фіорентина нестабільна останнім часом. Усі її три перемоги поспіль у лізі з рахунком 1:0 було вимучено, головним героєм там був воротар Терраччано.

За версією букмекерів, Інтер – фаворит зустрічі: перемога "нерадзуррі" оцінюється коефіцієнтом 1.95, а перемога "фіалок" – 4.30. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.65.

Орієнтовні склади

Фіорентина: Терраччано – Кайоде, Міленкович, Куарта, Парізі – Артур, Дункан – Іконе, Бонавентура, Соттіл – Бельтран.

Інтер: Зоммер – Павар, Ачербі, де Врей – Дарміан, Фраттезі, Аслані, Мхітарян, Дімарко – Тюрам, Мартінес.

Очні зустрічі

Поточна форма